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Ekonomi Bekçi alımı 2021 ne zaman?
Ekonomi

Bekçi alımı 2021 ne zaman?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen ve bekçi olmak isteyen adaylar, İçişleri Bakanlığı EGM tarafından konuya ilişkin ne zaman açıklama yapılacağını merak ediyor. Peki, bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı tarihleri belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 03:01:00 -
Bekçi alımı 2021 ne zaman?

Bekçi alımlarına ilişkin bir önceki süreçte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sadece İstanbul için bir duyuru yapılmıştı. Bekçi adayları, tüm şehirler için bekçi alımı ilanının yayımlanması bekliyor. Peki, bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı tarihleri belli mi?

Bekçi alımı 2021 ne zaman?

Tüm şehirlerde bekçi alımlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin duyuru yapılması bekleniyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan yoğun tedbirlerin devam ettiği bu süreçte alımlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Salgının etkileri azalmasının ardından Bakanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda alımların yapılacağı tahmin ediliyor.

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