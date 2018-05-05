Bekaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na destek: Comandante Temel'i mahçup etmeyin

Eski Saadet Partili yeni CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na destek verdi.

Karamollaoğlu için çağrı yapan Bekaroğlu sosyal medya hesabından "İlk gün 50 bin imzaya yaklaştı; haydi arkadaşlar, haydi ülkemin güzel insanları, solcuları, vicdanlılar, hakkaniyet yanlıları, adalet aşıkları; Sayın Karamollaoğlu'nu desteklemek için yarın seçim kurullarına akalım, Comandante Temel'i mahçup etmeyelim... Haydi Dostlar..." dedi.