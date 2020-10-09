Şifresiz maç izle | Süper Lig, TFF 1. Lig Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Basketbol Süper Ligi yayıncı kuruluşu beIN Sports'tur. Futbol ve basketbol müsabakası izleyecek olanlar beIN Sports’u nasıl izleyeceklerini merak ediyor. İnternetten canlı maç nasıl izlenir?

Bein Sports 1 canlı izle

Şifresiz maç izle | Spor müsabakaları farklı kanallar tarafından yayınlanıyor. beIN Sports pek çok ligin yayın haklerini elinde bulunduruyor. Söz konusu liglerden bir mücadele izlemek istiyorsanız; Digitürk abonesi olmanız gerekiyor. Abonelikler tek maç, aylık ya da yıllık olarak belirleniyor. Üye olduktan sonra ister televizyondan isterseniz de beIN Connect üzerinden canlı maç yayınlarını izleyebilirsiniz.

BEIN CONNECT MAÇ YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bein Sports tek maç al

Arzu edenler tek maç satın alıp izleme şansına sahip. İzle öde seçeneğiyle vizyon filmlerini ya da maçları izlemeniz mümkün. Bunun için online işlemler kanalından tek maç satın alabilirsiniz. Ayrıca 0212 473 73 73 nolu telefondan bilgi alıp işlem yapabilirsiniz.

TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bein Sports üyelik ne kadar?

beIN Sports üyeliği satın almak isteyenler fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Fiyatlar seçtiğiniz paketlere göre değişiklik gösteriyor. Spor paketine belgesel, film ve çocuk kanallarını eklediğinizde fiyatlar değişebiliyor. Güncel rakamları Digitürk internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

DİGİTÜRK ÜYELİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bein Sports maç özetleri

beIN Sports üyeliği bulunmayanlar maç özetlerini ücretsiz olarak izleyip izlemeyeceklerini araştırıyor. beIN Sport internet sitesinden müsabakaların özetlerini izlemeniz mümkün.

MAÇ ÖZETLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ