Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

Begonvil çiçeği nedir?

Begonvil, mor, beyaz, pembe ve kırmızı renkte çiçekleri olan, tırmanıcı özellikte ve ağaçsı bir bitkidir. Güneşi sever. Hastalık ve böcek barındırmaması önemli bir özelliğidir.

Bahçe duvarlarından ya da balkonlardan salkım salkım aşağı inen çok renklere sahip olan bir çiçektir Begonvil. Akdeniz bölgesinin simgesi haline gelen bu bitki öyle göz alıcı bir görüntüye sahiptir ki görenleri kendisine hayran bırakır. Begonvil ağacının altında fotoğraf çekmek de ilk akla gelen şeylerden biridir. Özellikle tatil beldelerinde, tarihi binaların üzerinden aşağı sarkan ve genelde morumsu olan begonvil çiçeği turistler için de ilgi kaynağıdır. Bu çiçeğin özellikleri ve bakımı hakkında bilgi almak isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Begonvil Çiçeğinin Özellikleri

Begonvil, ülkemizde Akdeniz bölgesi ile bağdaşmış bir bitkidir. Ana vatanı Güney Amerika’dır ve Ekvator’dan Brezilya’ya kadar olan bölgede yetiştir. Süs amacıyla tercih edilen bu çiçeğin boyu 15 metreye kadar uzanabilir. Gövde kısmında diken bulunduran begonvil bitkisi halk arasında gelin duvağı diye de bilinir. Sarmaşıklı bir yapıya sahiptir ve bulunduğu yere yayılım göstererek çoğalır. Ilıman yerlerden hoşlanan begonvil, görünümü itibari ile bahçe ve balkonlarınız için ideal bir süs bitkisidir. Ilıman iklimlerde çok yıllık bir bitki olan begonvil karasal iklimlerde ise tek yıllık olacak şekilde yetiştirilir.

Begonvil Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Bahçe ya da balkonunuzda begonvil çiçeği yetiştirme kararı aldıysanız büyük bir saksı seçmenizde fayda olacaktır. Büyümesi sağlıklı bir şekilde devam ettiği zaman daha büyük bir saksıya aktarmanız icap eder. Begonvilin saksısı değiştirilirken tüm toprak çıkartılarak daha büyükçe bir saksıya alınır. Sulama ise yaz aylarında haftada bir, kış aylarında haftada 2 defa begonvil için yeterli olacaktır. Eğer Akdeniz’de yaşamıyorsanız Kasım ayı itibari ile begonvil çiçeğinizi korunaklı bir yere almanızda fayda olacaktır. Begonvil çiçeği kış aylarında dışarıda bırakılırsa dayanamaz ve ölür. Ancak Akdeniz’de yetiştirilecekse direkt olarak bahçeye ekilebilir ve ılıman iklimi nedeniyle de uzun yıllar yaşamını sürdürür.

Bol güneş seven begonvilin kök kısmı yine de gölgede kalırsa daha iyi gelişim gösterecektir. Begonvilin gelişimini daha iyi tamamlaması için budama konusunda dikkatli olmak gerekir. İlk çiçeklenmeden sonra budama işlemi yapılabilir. Budaması düzgün şekilde yapılan bir begonvil daha iyi çiçek verecektir. Begonvilin toprak değişimi için ideal zaman ise Mayıs ayıdır.

Peki Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçeklenen begonvil bitkisinin bakımına dair püf noktalar nelerdir?

Toprak seçmeyen bu bitki herhangi geçirgen bir bahçe toprağında rahatlıkla yetiştirilebilir ve kireçli olan topraktan da hoşlanmaz.

Bol miktarda güneş alan ve rüzgarın fazla olmadığı bir yerde konumlandırılmalıdır.

Budama konusunda dayanıklı olan bu bitki kolaylıkla çalı, küçük ağaç ya da çit gibi görünümler alabilir.

Toprağı nemli kalacak şekilde sulama yapılması begonvil çiçeğinin sağlıklı gelişimi açısından önemlidir.

Begonvil çiçeği yaz aylarında çelik yöntemi kullanılarak çoğaltılabilir. Ya da Mart ayında yarı odunsu halde olan dallar ile de bu işlem yapılabilir.

Köklendirilen çelikler büyük bir saksıya alınmalıdır. Bir yılsonunda iyice köklenmiş olan begonvil çiçeği bahçeye dikilerek yetiştirilebilir.