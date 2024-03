Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini rahmetle anıyoruz

20. yüzyılın yetiştirdiği büyük İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi, yakın tarihimizin mühim İslâm mütefekkirlerinden birisi. 83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de hapis ve sürgünle geçiren Said Nursi, 130 parçadan ve 6 bin sayfadan oluşan Risale-i Nurları sürgün dönemlerinde yazdı. 6 bin sayfaya ulaşan ve 130 parçadan teşekkül eden Risale-i Nur’un müellifi olarak tanınan Said Nursi Hazretlerinin milyonlarca seveni bulunuyor. Risale-i Nur Külliyatı, güncel meselelerin yanı sıra, sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutuyor.

CHP zihniyeti, Said-i Nursi’nin dirisine de ölüsüne de zulmetti. 23 Mart 1960 senesinde Şanlıurfa’da ebediyete yürüyen Saidi Nursi’nin İbrahim Halilullah dergahında gömülen naaşı, CHP destekli 27 Mayıs darbecileri tarafından çıkarılarak bilinmeyen bir yere gömüldü.