0553 313 94 23

Bediha Gün'ün hedefi dünya şampiyonluğu

- Avrupa üçüncüsü milli güreşçi Bediha Gün:"Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum"- "2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam takım halinde gidip, madalyaları toplayıp gelmek istiyoruz. Olimpiyatlarda da kadın güreşi adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

06 Eylül 2019 Cuma 11:07
Bediha Gün'ün hedefi dünya şampiyonluğu


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Son iki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Bediha Gün, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Bediha Gün, AA muhabirine, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlecek Dünya Güreş Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda temsil edecek Bediha, "Hedefim altın madalya almak. Altın madalyayı, kemeri istiyorum. Kadın güreşi, ülkemiz bunu hak ediyor." diye konuştu.

Milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kamplarımız ağır geçti. Artık sona yaklaştık ve yavaş yavaş maç moduna giriyoruz. Güzel şeyler hedefledik. Şampiyonanın güzel geçeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçen sene Dağıstan, bu yıl da Romanya'da Avrupa üçüncülüğü elde eden 24 yaşındaki Bediha, Dünya Şampiyonası'nda madalyasının bulunmadığını hatırlatarak, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum. Hazırlıklarımı buna göre yaptım. Olmayacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.


- "Olimpiyatlarda da bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"


Bediha Gün, Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota vereceğine işaret etti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda güreş branşında madalya kazanmış kadın sporcusunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine Bediha, "2016 Rio Olimpiyatları'na gitmiştik ve orada biraz tecrübesizdik. Artık tecrübe de kazandık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam takım halinde gidip, madalyaları toplayıp gelmek istiyoruz. Olimpiyatlarda da kadın güreşi adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Buna inandık." şeklinde konuştu.

Takım halinde son dönemde yakaladıkları çıkışa dikkati çeken milli güreşçi, "Geçen dönemlerimizde madalya almak zordu. Kaldı ki 2, 3, 4 sıklette madalya almak bizim için hayal gibi bir şeydi. İnandık, olabileceğini düşündük. Çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Dünya ve olimpiyat madalyalarına yakınız. Çünkü Avrupa Şampiyonası artık bizim için basit kalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:07
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Bediha Gün
  3. Dünya Güreş Şampiyonası
  4. Kemer
  5. madalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece dünyaya dönüyor
    1. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    2. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    3. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    5. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    6. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    7. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    8. Avrupa borsaları
    9. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    10. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    11. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    12. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    13. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    14. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    15. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    16. Milli boksörler yumruklarıyla dünyayı..
    17. Üç kuşağı başpehlivan aile
    18. BMC’den yeni araç sürprizi
    19. Telefon satıcısına batarya dayağı..
    20. HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor
    21. KBÜ Rektör Polat’tan ziyaretler
    22. YDS'ye 73 bin 779 aday girecek
    23. El Cezire'nin Saraybosna'daki..
    24. YÖK'te üniversite öğrencilerine..
    25. Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
    26. Çocuklarınıza doğru duruş pozisyonunu..
    27. Terasına yuva yapan kuş için tadilata..
    28. Türkiye 573. maçına çıkıyor
    29. Dumlusu köyünde KBRN izine rastlanmadı
    30. Eş-dost ataması devam ediyor! CHP'li..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!