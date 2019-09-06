Bediha Gün'ün hedefi dünya şampiyonluğu





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Son iki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Bediha Gün, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Bediha Gün, AA muhabirine, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlecek Dünya Güreş Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda temsil edecek Bediha, "Hedefim altın madalya almak. Altın madalyayı, kemeri istiyorum. Kadın güreşi, ülkemiz bunu hak ediyor." diye konuştu.

Milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kamplarımız ağır geçti. Artık sona yaklaştık ve yavaş yavaş maç moduna giriyoruz. Güzel şeyler hedefledik. Şampiyonanın güzel geçeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçen sene Dağıstan, bu yıl da Romanya'da Avrupa üçüncülüğü elde eden 24 yaşındaki Bediha, Dünya Şampiyonası'nda madalyasının bulunmadığını hatırlatarak, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum. Hazırlıklarımı buna göre yaptım. Olmayacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.





- "Olimpiyatlarda da bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"





Bediha Gün, Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota vereceğine işaret etti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda güreş branşında madalya kazanmış kadın sporcusunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine Bediha, "2016 Rio Olimpiyatları'na gitmiştik ve orada biraz tecrübesizdik. Artık tecrübe de kazandık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam takım halinde gidip, madalyaları toplayıp gelmek istiyoruz. Olimpiyatlarda da kadın güreşi adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Buna inandık." şeklinde konuştu.

Takım halinde son dönemde yakaladıkları çıkışa dikkati çeken milli güreşçi, "Geçen dönemlerimizde madalya almak zordu. Kaldı ki 2, 3, 4 sıklette madalya almak bizim için hayal gibi bir şeydi. İnandık, olabileceğini düşündük. Çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Dünya ve olimpiyat madalyalarına yakınız. Çünkü Avrupa Şampiyonası artık bizim için basit kalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.



