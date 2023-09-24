Bedendeki cerahati söküp atıyor! Şifa ambarı meyve aronyanın yararları: Bir bardağı nezle ve alerji bırakmıyor!

Aronya meyvesi kapsadığı vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir.Yapılan araştırmalara göre aronya meyvesi kanserli hücreleri yok edebiliyor. Millet arasında ‘süper meyve’ olarak anılan aronya, aynı zamanda ananesel tıbbi rehabilitasyonlarda kullanılıyor. Kuzey Amerika’ya has olan bu meyve ülkemizde Bolu’da yetiştiriliyor. Türkçede aronya diye adlandırılan meyvenin gerçek ismi aroniadır. Yüksek ölçüde antioksidan kapsadığından hücreleri kısa müddette yenileyerek ihtiyarlamayı geciktirir. Hem ilaç hem de kozmetik sanayide kullanılan bu şifa ambarı meyvenin saymakla bitmez yararları vardır.

C VİTAMİNİ AMBARI ARONYA

Aronya meyvesi öğrenilen azami antioksidan, ORAC ve OPC kıymetlerine sahiptir. Stres, etraf lekeliliği ve günlük yaşamda yaşanan negatif gidişatlarla karşı karşıya kalan bedenin hasar görmüş hücrelerini yeniler. Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan bedeninin gün boyu dinamik kalmasını sağlar. Gece ise uyumadan evvel içildiğinde rahat bir uyku yatmaya dayanakçı olur. Metropol çağda giderek çoğalan hastalıklara karşı sanki mucize olan aronya meyvesi bağışıklık sitemini kuvvetlendirir. Yapılan bazı araştırmalarda aronya meyvesinden ilaç elde edilmeye çalışılmış ancak galibiyetli olunmamıştır. Sebebi ise; aronya meyvesinde bulunan eforlu antioksidanlar operasyon gördüklerinde tesirlerinin ortadan kalkmasıdır. Uzmanlar bu surattan aronyayı suyu çıkartılarak ya da direk harcanmasının daha ehemmiyetli olduğunu vurguluyor.

ARONYANIN YARARLARI NELERDİR?

– Bedene etrafsal şartlar sebebiyle ve sıhhatsiz beslenme ile giren hür radikalleri arınarak hücrelerin kısa müddette yenilenmesine yardım sağlar.

– Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı adete kalkan oluşturur. Buna bağlı da büyüyen bazı ruhsal karmaşıklıkları dahi önler. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik strese karşı tesirli bir meyvedir.

– Kumpaslı harcandığında akciğerleri ve karaciğeri arınarak hasarlı bakterileri idrar yolu ile bedenden atar. Bunun yanı sıra tüm sindirim sistemini de pozitif etkileyerek buralarda biriken yemek viranelerini pakler.

– Kandaki kolesterol seviyesini balansta tutarak damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları tehlikesini eksiltir.

– Kapsadığı kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve kemiklerin gelişimini tesirler. Bu sayede kan dolaşımının performansını da artırarak hastalıklara karşı oluşan tabanları ortadan kaldırır. Kalp atışını hakimiyetli atması sağlanır.

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