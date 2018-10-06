‘Bedelli’de ilk tezkereler verildi

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celp döneminden faydalanarak kışlalarına teslim olan askerler dün yaptıkları yemin törenin ardından tezkerelerini alarak evlerine döndüler.

Bedelli şartlarını yerine getirmek üzere silah altına alınan yükümlüler, kayıt işlemlerini bitirdikten sonra vatani görevlerine başladı. 21 günlük eğitimin ardından dün kışlalarda düzenlenen yemin törenlerinin ardından birliklerinden tezkerelerini alarak sivil hayata geri döndüler. Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Genel Müdürlüğü verilerine göre, 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102’yi bulurken, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970’e ulaştı. 1. Celp döneminde yaklaşık 12 bin bedelli askerlikten yararlanan yükümlü, dün 21 günlük askerliklerini tamamlayarak bulundukları kışlalarda yemin törenlerini gerçekleştirdiler. Yükümlüler, silah altında bulundukları sürede sabahları içtimaya çıkarak, eğitim komutanlarına tekmil verirken, silahları ile atış eğitimi aldılar.