0553 313 94 23

‘Bedelli’de ilk tezkereler verildi

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celp döneminden faydalanarak kışlalarına teslim olan askerler dün yaptıkları yemin törenin ardından tezkerelerini alarak evlerine döndüler.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:11
‘Bedelli’de ilk tezkereler verildi

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celp döneminden faydalanarak kışlalarına teslim olan askerler dün yaptıkları yemin törenin ardından tezkerelerini alarak evlerine döndüler.

Bedelli şartlarını yerine getirmek üzere silah altına alınan yükümlüler, kayıt işlemlerini bitirdikten sonra vatani görevlerine başladı. 21 günlük eğitimin ardından dün kışlalarda düzenlenen yemin törenlerinin ardından birliklerinden tezkerelerini alarak sivil hayata geri döndüler. Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Genel Müdürlüğü verilerine göre, 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102’yi bulurken, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970’e ulaştı. 1. Celp döneminde yaklaşık 12 bin bedelli askerlikten yararlanan yükümlü, dün 21 günlük askerliklerini tamamlayarak bulundukları kışlalarda yemin törenlerini gerçekleştirdiler. Yükümlüler, silah altında bulundukları sürede sabahları içtimaya çıkarak, eğitim komutanlarına tekmil verirken, silahları ile atış eğitimi aldılar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:11
  1. Bedelli Askerlik
  2. tezkere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli vatandaşı otobüse almamıştı... Kovuldu!
    1. Engelli vatandaşı otobüse almamıştı.....
    2. 1.5 kilo kaçak külçe altın yakalandı
    3. Saadet Partisi yerel seçim kararını..
    4. İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis..
    5. Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    6. Terör örgütü DEAŞ köyü hedef aldı! Çok..
    7. Gençlik nereye gidiyor? İnternetten..
    8. Hapşırmayı engellemeyin
    9. 2019’da emekliye ne kadar zam?
    10. ‘Bedelli’de ilk tezkereler verildi
    11. Esma Esed hastalığı neydi?
    12. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    13. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    14. Mehmet Özhaseki Akit’e konuştu: Yüzü..
    15. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    16. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    17. Dilencilik yapan çocukları kurtarmak..
    18. Doğum parası nereden ve nasıl alınır
    19. 7,5 şiddetindeki depremde korkunç..
    20. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti