Bedelli için fiyat kırdılar

15 bin lira ücret, 25 yaş sınırı ve 21 gün temel eğitim şartları ile çıkan bedelli askerlik için başvurular 3 Kasım 2018’de sona eriyor. Başvurularını yapmak ve askerlik görevlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, gerekli ücreti temin etmek için otomobillerini ve motosikletlerini satıyor. Bu çerçevede galerilerin yolunu tutan veya e-ticaret sitelerine ilan veren vatandaşlar, otomobillerine uygun fiyatlardan satışa sunuyor. Ortalama fiyatlar 15 bin liradan başlıyor, 40 bin lirayı buluyor.

Motosiklet piyasası canlandı

31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağı bedeli askerlik uygulaması motosiklet piyasasını da canlandırdı. 2016, 2017 ve 2018 model motosikletler 5 ila 10 bin liradan alıcı buluyor. Bedelliden faydalanmak için gayrimenkullerini gözden çıkaranların sayısı ise azımsanmayacak miktarda. 15 bin lirayı kredi çekmeden ödemeyi ve başka alanlara yatırım yapmayı hedefleyen asker adayları, evleri ile arsaları için makul ücretler talep ediyor. Şu anda 3+1 daireyi 400-500 bin liradan, 5 dönümlük alanı 2 milyon 500 bin liradan satanlar söz konusu.

Değerli eşyalarını yok pahasına elden çıkaranlar çok. Askerlik görevini minimum borçla ifa etmeyi planlayanlar, akıllı telefonlarını ve tabletlerini 4-5 bin liradan, notebooklarını 6-7 bin liradan, fotoğraf makinelerini 5-10 bin liradan satıyor.

Traktörler ve tavuklar da vitrinde

E-ticaret platformlarından traktörlerine, tavuklarına, ineklerine, atlarına indirimli fiyatlardan müşteri arayanlar bile var. Bu tip ilanlar daha çok Anadolu illerinden ve küçük kazalar ile köylerden geliyor.

Şu aşamada sanal ortamda otomobil, motosiklet, ev ve arsa dahil bütün ürünler için ‘acil’, ‘fiyat düştü’ ‘indirimli’ kodu ile ilana çıkılıyor. Bu ürünlere de ilgi yoğun oluyor.

670 bin başvuru geldi

Bedelli askerlik uygulaması rağbet görüyor. Uygulamaya internet üzerinden müracaat edenlerin sayısı 670 bini geçti. Ödemeleri yapıp, dekontlarını askerlik şubelerine teslim edenlerin sayısı da 377 bin 400’ü aştı.