Bedelli askerlik yaşı kaç? Kaç yaşına kadar bedelli askerlik yapılır?

Bedelli askerlik yapacaklar bedelli askerlik ücreti ile bedelli askerlik yaşını merak ediyor. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Dövizle askerlik yapacaklar ise bu yıl 4 bin 402 euro ödeyecek. Bu ücret geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 5 bin 563 euro olukren, kurdaki artış nedeniyle dövizle askerlik ücretinde 1161 euro indirim yapılmış oldu.

Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

ç) 05, 06, 07 Ağustos 2021

d) 16, 17, 18 Eylül 2021

e) 21, 22, 23 Ekim 2021

Bedelli askerlikte yaş sınırı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında sürekli hale getirilen bedelli askerlik uygulamasında askerlik çağına girmiş olan yükümlüler için herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor; Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin. Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir. Bedelli askerlik başvrusu için tıklayın