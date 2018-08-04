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Bedelli askerlik yapana işsizlik maaşı

Bedelli askerlik resmen yürürlüğe girdi. Son başvuru tarihi 3 Kasım. Gençler, 15 bin TL karşılığında 21 günlük eğitimin ardından vatani görevini yapmış sayılacak. Bedelli asker işsizlik maaşı alabilecek

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:14
Bedelli askerlik yapana işsizlik maaşı

Bedelli askerlikle ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlandı ve süreç başladı. Yaklaşık 1.5 milyonu ilgilendiren yasada çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak 21 günlük eğitime gidecek ve sonra işlerine geri dönecek. Ancak işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri de varsa 1475 Sayılı Yasa'nın 14. maddesi gereğince kıdem tazminatlarını alabilecekler. Bu noktada askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkânı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyorlar. Bunun için öncelikle prim şartları var. Yani tüm çalışanlar için işsizlik maaşı alma şartları askere gidenler için de geçerli. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde de kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor.

BAŞVURU SÜRESİ ÖNEMLİ

Bu şartları taşıyanlar askere gidince tazminatla birlikte işsizlik maaşını da hak ediyor. İşsizlik maaşı için atılacak adımlar ise şöyle:

Bedelli askerlikteki 21 günlük eğitim için ücretsiz izin kullanmayıp işten ayrılanların çıkışları SGK'ya askerlik dolayısıyla ayrıldıkları şeklinde bildirilecek. Çıkış bildirgesinde askerlik kodunun işaretlenmesi gerekiyor.

İşsizlik maaşı almak için, askere gitmek üzere ayrılan tarihten sonraki 90 gün içinde göreve başlamak gerekiyor.

Askerlik süresince işsizlik maaşı ödenmiyor.

Eğitim bitip terhis belgesinin alınmasından sonra çalışan 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmek zorunda.

İŞKUR, çalışanın son üç yıldaki ödediği prim sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında maaş bağlıyor.

Maaş alınırken GSS primleri de yatırıldığından sağlık hizmetlerinden yararlanılıyor.

Maaş alınırken bir iş bulunup çalışmaya başlanıldığında ise ödenek kesiliyor. Ancak alınmayan ödenekler kaybolmuyor.

KAÇ LİRA ALINIYOR?

İşsızlık maaşı son 4 aylık prime esas kazancın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak en yüksek işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre;

2018 yılı için en düşük işsizlik maaşı: 2.029,5 X % 40 = 811.80 TL (DV hariç)

2018 yılı için en yüksek işsizlik maaşı: 2.029,5 X % 80 = 1.623,60 TL (DV hariç)

BEDELLİ ASKERLİKTE SON BAŞVURU 3 KASIM

Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Ocak 1994 tarihi dahil, bundan önce doğanlar 15 bin TL ve 21 gün temel askerlik eğitimi aldıktan sonra vatani görevini yapmış sayılacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip, uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Bedellide son başvuru tarihi 3 Kasım 2018. Başvurular askerlik şubeleri, yurtdışı temsilcilikleri ve e-devlet üzerinden yapılacak. Ücret Ziraat Bankası veya Halkbank'a tek seferde yatırılacak. Bedelliden yararlanmak isteyenler, başvurularını yaptıktan sonra bu belgeyle bankaya gidip, para yatıracak. Daha sonra dekontu askerlik şubesine götürüp, celp duyurusu bekleyecek. Celp duyurusunun ardından yoklamalarını ve nerede askerlik yapacaklarını öğrenilebilecekler. Yoklaması olmayanlar, belirlenen sevk tarihine kadar yoklamasını yaptıracak.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:14
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YORUM YAZ

  • malimali1 sa önce
    Oldu olacak bedava yapın gitsin.kötü ekonomi yüzünden askerliğide sattınız.canım ülkemi ne hale getirdiler.rabbim sizi bildiği gibi yapsın.
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