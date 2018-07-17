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Bedelli açıklaması yapan Bülent Turan'ın telefonu kilitlendi

TBMM önünde gazetecilere bedelli askerlik ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'in telefonu kilitlendi. Twitter'dan paylaşım yapan Turan "Telefonumuz kilitlendi, anlayış bekliyoruz" dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 23:33
Bedelli açıklaması yapan Bülent Turan'ın telefonu kilitlendi

Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen bedelli askerlik ile ilgili detaylar açıklandı. Konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler arayınca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi.

BEDELLİ ASKERLİK TORBA YASAYA EKLENDİ

Bedelli askerlikle ilgili olarak Turan, "Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek için ısrarla teklif ettiği birkaç madde var. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasa dışı bahislerle mücadele için yasamız var. Bunları bir araya getirdiğimizde Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüşme imkanı hasıl oldu. Dolayısıyla Ekim ayında Meclisin açıldığı ilk günlerde gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelli askerlikte gençlerimizin beklentileri doğrultusunda bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün birkaç saat içerisinde Meclisimize, Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderiyoruz" diye konuştu.

TURAN'IN TELEFONU KİLİTLENDİ

Açıklamasının ardından Turan'ın telefonu kilitlendi. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Turan, "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" dedi.

İşte Turan'ın o açıklaması:

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 23:33
  1. Bülent Turan
  2. AK Parti

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