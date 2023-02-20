Bedavaya dünya yıldızı Kadıköy'e geliyor! Yıldız isimle ilgili flaş gelişme...

Lucas Moura'da tek seçenek Sarı-Lacivertliler gibi görünüyor. Tottenham'ın gözden çıkardığı ve yeni sözleşme yapmayacağı Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den başka talibi de bulunmuyor. Sarı Kanarya, tecrübeli futbolcuyu sezon sonunu beklemeden transfer etmeyi hedefliyor.

Akşam'a göre; Fenerbahçe ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bu futbolculardan biri de Lucas Moura. Brezilyalı yıldız için her yol Fenerbahçe'ye çıkıyor. İşte transferin detayları...

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura, İngiliz ekibi tarafından gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız futbolcunun an itibarıyla başka bir talibi de bulunmuyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, Lucas Moura için kolları sıvadı. Brezilyalı futbolcunun transferini sezon sonuna bırakmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, Avrupa'daki transfer döneminin kapanmasını da fırsat bilerek işi derhal bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Lucas Moura'yı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Tottenham'ın da gözden çıkardığı Moura'nın transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Transferdeki en önemli nokta ise Brezilyalının ikna edilmesi.

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Fenerbahçe, Tottenham'dan 2,9 milyon euro maaş alan Lucas Moura'ya bu rakama yakın bir teklif yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki Moura ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.