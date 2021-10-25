  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beckham’dan Katar sürprizi
Spor

Beckham’dan Katar sürprizi

İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:01:00 -
Beckham’dan Katar sürprizi

İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, önceki günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya ziyaret gerçekleştiren Beckham'ın, Katar Futbol Federasyonuyla bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Gelecek ay resmi olarak açıklanması beklenen ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 46 yaşındaki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olacak. Anlaşma süresince Katar'ın futbol elçiliği görevini üstlenecek Beckham, ülkenin turizm ile kültür tanıtımlarında da aktif rol alacak.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortaklarından Beckham'ın, bu anlaşma kapsamında 150 milyon sterlinlik bir gelirin sahibi olması bekleniyor.

Haberlerde, David Beckham'ın Katar ile olan yakın ilişkilerinin yeni olmadığı ve Paris Saint-Germain'de (PSG) futbol kariyerini sürdürdüğü 2013 yılında başladığı vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bak hele

Kendi hoşuna giden olunca lehine olunca ne güzelleme hoş haber yapar beckhandann katara supriz ve coşmak..evet hoşuna gitmeye n ülke olsaydı haçlı gavur dış mihrak propagandası diye dünyayı ayağa kaldır mıştı. Işte bu zihin bize hüküm vermeye çalışyor dediğimizi yapın diyor bu zihin varya bu zihin haçlı nin ta kendisi
  • Yanıtla
Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor
Dünya

Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor

Türkiye'deki hac ve umre organizasyonu yapan şirketler, Suudi Arabistan'ın yeni kararını merakla bekliyor.
Dövizde ciddi yükseliş! Erdoğan kararı bugün duyurabilir
Siyaset

Dövizde ciddi yükseliş! Erdoğan kararı bugün duyurabilir

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Döviz kurundaki yükseliş, "istenmeyen adam" ilan edilmesi gündemde olan 10 büy..
Teşkilat'ta dikkat çeken sürü SİHA sahnesi
Medya

Teşkilat'ta dikkat çeken sürü SİHA sahnesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu olan TRT dizisi Teşkilat'ta sürü SİHA sahnesi nefes kesti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay