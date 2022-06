Beceriksiz Başkan iş bilmez kadro

Haziran ayında yağan kısa süreli bir yağmurla oluşan sel hadisesi başkent Ankara’yı felç ederken, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın beceriksizliği gözler önüne serildi.

Bakanlar sahada, Mansur firarda

Ankara’da “yaz yağmuru”yla dahi şehrin sele teslim olduğu yağış sonrası 4 can kaybı yaşandı. Günlerdir selle boğuşan şehirde çizmelerini giyerek işe koyulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara Valisi Vasip Şahin çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürürken, esas çalışması gereken Mansur Yavaş’ın olayın yaşandığı ilk gün kentte bulunmadığı, Eskişehir’de turladığı öğrenildi. 2018 yılındaki sel hadisesinde “Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz, Ankara bunu hak ediyor mu? Yazıklar olsun” paylaşımları yapan CHP’li Yavaş, kendi dönemindeki ikinci sel felaketini de seyretmekle yetindi.

Rögarlar tıkalı, etrafı asfaltlı!

“Ne vereceksin abi” yolsuzluğuna adı karışan, “dinozor yaptılar” deyip Ankarapark’la uğraşan, göreve başladığı dönem kentin altyapı hizmetlerinin ihmal edildiğini, kendilerinin eksiklikleri tespit edip çalışmalara başladıklarını söyleyen CHP’li Yavaş’ın taşkınları önlemek için bulunan rögar mazgallarının içini temizletmediği, etrafına da asfalt döküp tamamen kullanılamaz hale getirdiği öğrenildi. AK Parti döneminde yağmur taşkınlarını önlemek için mazgalların temizliği için özel ekip oluşturulduğu, CHP’li Yavaş döneminde bu ekiplerin yandaşlara kadro açılabilmesi için dağıtılarak işbilmezlerin göreve getirildikleri belirlendi. Beceriksizlik örneği bunlarla sınırlı olmayan Yavaş’ın, özel ekipmanlarla yapılması gereken mazgal temizliğini sokak süpürgeleriyle gerçekleştirmeye çalıştığı, bunu da belediye bünyesindeki güvenlik personellerine yaptırdığı tespit edildi.

Gökçek: Özel ekipleri dağıttılar

Yaşananlara ilişkin Akit’e konuşan Ankara’nın efsane Başkanı Melih Gökçek, şunları dile getirdi: “Taşkınların olmaması için ızgaraların temizlenmesi lazım. Bunlar ızgara nasıl temizlenir bilmiyor. Adam rögarların yanına ve üstüne asfalt dökmüş. Biz bu iş için özel personel eğitirdik. Bu temizlikler yapılmıyor. Temizlenmediği için kapanan mazgallar suyu çekemediği için de taşkınlar yaşanıyor. Mazgal temizliği kimlere yaptırılıyor? ANFA’nın güvenlik görevlilerine. Güvenlik görevlisi bu işten ne anlar? Bildiğiniz sokak süpürgesi ellerine verilmiş bu personeller mazgalın üzerini süpürüyorlar. Sellere, su taşkınlarına karşı temizliğin nasıl yapılacağını bilmedikleri gibi kime yaptıracaklarını da bilmiyorlar. Yahu sen belediyeye 15 bin tane eleman aldın. Bunların 500’ünü bu işle görevlendirsen ne sel olur ne de bir taşkın. Vatandaşlara ‘yağmur şiddetli yağacak, dikkat edin, tedbirinizi alın’ diyor ama kendisi çıkıp Eskişehir’e gidiyor. Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Sanki hava raporcusu. Bir belediye başkanı böyle mi olur? Yavaş’ın kendi tabiriyle söylüyorum; Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.”

23 yılda sadece 3 hadise oldu

Mansur Yavaş’ın 3.5 yıldır hiçbir şey yapmadığını belirten Gökçek, 23 yıl boyunca yönettiği Ankara’da sadece 3 hadise olduğun vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bizim dönemimizde sadece 3 hadise oldu. Bir altgeçide su dolmuştu. Nedeni ise CHP’li Çankaya Belediyesi’nin verdiği inşaat ruhsatında vatandaş inşaat topraklarını istinat duvarı yapmayıp hep yana doğru dökmüştü. Yağmur yağınca da oradaki taş ve çamur iki yoldan dere haline gelip indi. Gerekli tedbirleri aldık, bir daha da taşkın olmadı. Senelerce Ankara’da ciddi sel olayları aldığımız tedbirlerden dolayı olmadı. Sürekli rögarlarda temizlik yaptırdık. Mansur’un zamanında her zaman rögarlar tıkanıyor. Bizim 23 yıllık görev zamanımızda 3 lokal hadise oldu. O 3 lokal meseleyi ‘her tarafı sel bastı’ diye bas bas bağırdılar. Ama şimdi hemen her yağmurda taşkın oluyor. Ankara şu an bir beceriksizlikle karşı karşıyadır.”