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Bebek odasını hazırlarken uzun vadeli düşünün

Bebek odası nasıl olmalı ya da bebek odası nasıl hazırlanır gibi soruları pek çok kere duymuşuzdur. Bebek odası hazırlamak başlıbaşına bir iştir.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:25
Bebek odasını hazırlarken uzun vadeli düşünün

Bebek odası hazırlanırken, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Eğer bu püf noktalar göz ardı edilirse, özene bezene hazırladığınız bebek odası sizin için, tam bir kâbus olabilir.

1. Bebeğinize bütün çocukluğunu geçirebileceği bir oda hazırlamalısınız.

Ne kadar güzel gözükürse gözüksün bebek odasına çok fazla “bebeksi” objeler ve renklerle doldurmayın. Çocuğunuz ana okuluna başladığında odadaki bu açık pembe ve mavi tonları biraz garip kaçmaya başlayabilir. Duvar rengini rafları ve mobilyaları her yaşa uygun renklerden seçmeye çalışın. Toz pembe duvar kağıdı yerine bebek aksesuarları ile de bu duyguyu verebilirsiniz. Beşiğe sığmayacak kadar büyüdüğünde kullanması için minik bir karyola da koymayı unutmayın.

2. Odanın nasıl ışık aldığını kontrol edin

Odayı dekore etmeye başlamadan önce güneşin hangi taraftan doğduğuna ve gün içinde içerisinin nasıl ışık aldığına dikkat edin. Bu sayede sabah güneşinin vurduğu köşeye beşiği yerleştirmek gibi bir hataya düşmezsiniz. Sadece güneş değil sokak lambasının da bebeğin gözlerini rahatsız edeceğini unutmayın.

3. İki görevi de görebilecek mobilyalar seçin

Alt değiştirme masasının aynı zamanda şifonyer olarak kullanılması çok işinize yarayabilir. Böylece bebek bezlerinden kurtulduğunuzda işinize hiç yaramayan bir mobilya ile kalmamış olursunuz.

4. Bebek odası halısı duvardan duvara olmamalıdır. Bebek odanızın yerlerini parke yaptırıp parça halı kullanmaya bakın. Sert zeminlerin temizlemesi daha kolay hem de bebeğinizi alerji yapacak tozları tutmazlar. Çocuğunuz büyüdükçe ve zevki değiştikçe parça halıyı kaldırıp yenisini almak çok daha kolay ve ekonomik olacaktır.

5. Bol bol saklama dolabı yaptırın. Bebek eşyaları küçücük olsa da tahmin ettiğinizden çok fazla yere ihtiyacınız vardır. Unutmayın o kıyafetler ve ayakkabılar gün geçtikçe büyüyecek ve olanlara ekstra aksesuarlar eklenecek. İleride odanın her yerini kaplayacak olan oyuncakları düşünün!

6. Bebek odasına kendiniz için bir koltuk koymayı ihmal etmeyin Bebeğinizi emzirerek, sallayarak ve ona masal kitapları okuyarak yüzlerce gecenizi o koltukta geçireceğinizi unutmayın. Hatta yeriniz varsa açılıp kapanabilir bir kanepe de çok işinize yarayacaktır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:30
  1. bebek odası
  2. bebek odası nasıl dekore edilmeli

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