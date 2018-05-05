Bebek odası alışverişine öneriler

BEBEK ODASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Bebek odasının başlıca mobilyası beşiktir. Bebeğin eve ilk geldiği andan itibaren en sık kullanacağı eşya olan beşik, çoğu zaman diğer mobilyalarla birlikte takım olarak alınsa da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bebeklerin hassas bünyelerine uyumlu, mümkün olduğunca kimyasal boya içermeyen ve doğal malzemelerden üretilmiş beşikler tercih edilmelidir.

Bebeklerin özellikle ilk 6 ay günün çoğunluğunu uyuyarak geçirdiği düşünüldüğünde beşiğin, bebeğin sağlığı ve rahatı için ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Dolayısıyla bebeğin rahat ve güvende uyuyabileceği bir beşik, bebek odasına yerleştirilmesi gereken ilk eşyadır.

Bebek odasında tüy bırakmayan ve pamuk ya da yün malzemelerin kullanıldığı bir halı bulunmalıdır. Tekli ya da iki kişilik (eğer bebek odasının büyüklüğü uygunsa) bir koltuk bebek odasında olması gerekenler arasındadır. Emzirme koltuğu olarak da bilinen, annenin konforunu sağlayacak bir koltuk ebeveynler için tercih edilmelidir.

AYDINLATMA VE ODA SEÇİMİ

Bebek odasının aydınlatması için kullanılan avizelerin dışında, odada mutlaka bir gece lambası bulunmalıdır. Geceleri uyanan bebeklerin kendini güvende hissetmesi ve ağlayan bebeği sakinleştirmek için bebek odasına koşan ebeveynlerin karanlıkta bir kaza yaşamaması için gece lambası gereklidir.

İlk aylarda bebeklerin kıyafetleri çok yer kaplamaz. Ancak bunlar yerine bebeğin alt bezleri, ıslak mendiller, bebek losyonları gibi pek çok eşyanın yerleştirilebilmesi için dolaba ihtiyaç vardır. Çekmeceli komodinler de ilk aylarda yeterlidir. Son dönemde bebek mobilyası üreticilerinin piyasaya sunduğu, hem komodin hem de bebeğin altını değiştirirken kullanılabilecek mobilyalar vardır. Bunları tercih etmek yerinde bir karar olacaktır.

Bebek odası hazırlanırken kullanılan tüm eşyaların doğal ve bebek sağlığını tehdit etmeyecek malzemelerden üretildiğine dikkat etmek gerekir. Ayrıca odanın havadar ve ışık alan bir oda olması gerektiği de akılda bulundurulmalıdır.