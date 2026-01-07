  • İSTANBUL
Son Haberler

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor

Hileli iflas ve naylon faturaya sıkı takip

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
Gündem Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!
Gündem

Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

Emperyalistlerin maşası, terör örgütü PKK/SDG, Halep’te gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini işgal eden eli kanlı teröristler, masum sivilleri hedef alırken bölgeyi adeta bir cehenneme çevirdi. Suriye ordusunun "Şilka" darbeleriyle inlerine gömülen teröristler, kaçacak yer bulamayınca hıncını kadın, çocuk ve yaşlılardan çıkarıyor!

Sokakları Tuzakladılar, ibadethanelere Göz Diktiler!

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kan donduran açıklamaya göre; kalleş terör örgütü, sivillerin kaçış güzergahı olan ana yolları ve sokakları mayınlarla döşedi. Kamu binalarından özel mülklere kadar her yeri patlayıcılarla tuzaklayan SDG'li alçaklar, masum halkın hayatını hiçe sayarak tam bir "şehir terörü" estiriyor.

"Canlı Kalkan" Kalleşliği!

Kendi leşlerini kurtarmak için sivillerin arkasına saklanan korkak örgüt, mahallelerden çıkmak isteyen yüzlerce mazlumun üzerine ateş açtı. Korku ve dehşet salarak halkın güvenli bölgelere tahliyesini engellemeye çalışan teröristlerin bu kalleşliği, "insan hakları" maskesi takan Batılı efendilerinin sessizliği eşliğinde sürüyor!

Devletin Şefkat Eli Terörün Karanlığını Yırtıyor

Terörün kararttığı hayatlara ise devletin merhamet eli yetişiyor. Suriye Sivil Savunma ekipleri, ateş hattında kalan 3 binden fazla sivil kardeşimizi terör pençesinden kurtararak güvenli bölgelere taşıdı. Tahliye edilenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar; teröristlerin havan mermilerinden kurtarılmanın şükrünü eda ediyor.

"Her Suriyeli Devletin Namusudur!"

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, sosyal medya üzerinden dünyaya insanlık dersi vererek; "Her Suriyeli insan devletin sorumluluğundadır" dedi. Bakan Salih, fitne ve terör odakları temizlenene kadar her bir vatandaşın can ve mal emniyetinin devlet güvencesinde olduğunu vurguladı.

