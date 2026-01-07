Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

Sokakları Tuzakladılar, ibadethanelere Göz Diktiler!

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kan donduran açıklamaya göre; kalleş terör örgütü, sivillerin kaçış güzergahı olan ana yolları ve sokakları mayınlarla döşedi. Kamu binalarından özel mülklere kadar her yeri patlayıcılarla tuzaklayan SDG'li alçaklar, masum halkın hayatını hiçe sayarak tam bir "şehir terörü" estiriyor.

"Canlı Kalkan" Kalleşliği!

Kendi leşlerini kurtarmak için sivillerin arkasına saklanan korkak örgüt, mahallelerden çıkmak isteyen yüzlerce mazlumun üzerine ateş açtı. Korku ve dehşet salarak halkın güvenli bölgelere tahliyesini engellemeye çalışan teröristlerin bu kalleşliği, "insan hakları" maskesi takan Batılı efendilerinin sessizliği eşliğinde sürüyor!

Devletin Şefkat Eli Terörün Karanlığını Yırtıyor

Terörün kararttığı hayatlara ise devletin merhamet eli yetişiyor. Suriye Sivil Savunma ekipleri, ateş hattında kalan 3 binden fazla sivil kardeşimizi terör pençesinden kurtararak güvenli bölgelere taşıdı. Tahliye edilenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar; teröristlerin havan mermilerinden kurtarılmanın şükrünü eda ediyor.

"Her Suriyeli Devletin Namusudur!"

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, sosyal medya üzerinden dünyaya insanlık dersi vererek; "Her Suriyeli insan devletin sorumluluğundadır" dedi. Bakan Salih, fitne ve terör odakları temizlenene kadar her bir vatandaşın can ve mal emniyetinin devlet güvencesinde olduğunu vurguladı.