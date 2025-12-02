  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek

Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi

Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi

Emir’in malvarlığı bu kez Gökçek’in diline düştü! Ankara’da “Emirlik” kurmuş

Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

DEM Parti'den İmralı açıklaması

Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!

Karadeniz'de İHA hareketliliği! Rusya saldırıyı duyurdu
Dünya Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!
Dünya

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

Terör devleti İsrail’in eli kanlı elebaşı Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın zoruyla yaptığı açıklamada Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürdü. Bugüne kadar verdikleri hiçbir ateşkes ve anlaşma sözünü yerine getirmeyen bebek katilinin şartı inandırıcı bulunmadı.

Teröristan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu önüne toplanan İsrailliler, Herzog’tan katili affetmemesini ve Netanyahu'nun yargılanmasını istedi.

İŞGAL SÜRECEK

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....
Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Dünya

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Katil ile şeytan görüştü
Katil ile şeytan görüştü

Dünya

Katil ile şeytan görüştü

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti
İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

Dünya

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: "Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!"
Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: “Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!”

Dünya

Trump’tan Netanyahu’ya sert Suriye uyarısı: “Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!”

Suriye'den sonra bir ülkeye daha şoke eden uyarı: 'İsrail sizi de vurur!'
Suriye'den sonra bir ülkeye daha şoke eden uyarı: 'İsrail sizi de vurur!'

Dünya

Suriye'den sonra bir ülkeye daha şoke eden uyarı: 'İsrail sizi de vurur!'

İsrail, odun toplayan 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu tehdit olarak görüp öldürdü!
İsrail, odun toplayan 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu tehdit olarak görüp öldürdü!

Dünya

İsrail, odun toplayan 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu tehdit olarak görüp öldürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23