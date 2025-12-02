Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!
Terör devleti İsrail’in eli kanlı elebaşı Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın zoruyla yaptığı açıklamada Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürdü. Bugüne kadar verdikleri hiçbir ateşkes ve anlaşma sözünü yerine getirmeyen bebek katilinin şartı inandırıcı bulunmadı.
Teröristan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.
"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu önüne toplanan İsrailliler, Herzog’tan katili affetmemesini ve Netanyahu'nun yargılanmasını istedi.
İŞGAL SÜRECEK
Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.
Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.
Dünya
