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Gündem Bebek katili Netenyahu durmuyor!
Gündem

Bebek katili Netenyahu durmuyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 20:44:00 - 2024-02-18 21:12:24

İsrail, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde 3'ü çocuk 10 sivili şehit etti.

135 gündür devam ettiği saldırılarında tepkilere aldırış etmeyen siyonistler, yine yürek yakan bir katliama imza attı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu.

3'ü çocuk 10 şehit!

Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985’e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883’e yükseldiği duyurulmuştu.

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