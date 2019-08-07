Bebek katili Karz, Erdoğan’ı hedef aldı! ‘Ne biz onu seviyoruz, ne de…’

Terör Devleti İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran ayında düzenlediği bir toplantı nedeniyle gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir yetkili ile bir araya geldiğini söyledi. Katz, Körfez ülkeleriyle yakınlaşma gerekçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek vererek açıkladı.

"Ne biz seviyoruz, ne de o bizi"

Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz Erdoğan'ı seviyoruz, ne de o bizi. (Körfez'deki) ülkeler de Türkiye ve Katar'da en radikal haliyle görülen Müslüman Kardeşler'in en az İran kadar tehdit yaratmasından dolayı onu sevmiyor" yanıtını verdi.

"Net bir husumet"

Israel Katz, Türkiye ile İsrail arasında "net bir husumet" bulunduğunu ancak ticaretin devam ettiğini belirterek, Suriye iç savaşının ardından daha sıklıkla tercih edilen İsrail'deki Hayfa Limanı'ndan Basra Körfezi'ne giden yol üzerinden ticaret yapanlar arasında Erdoğan'ın ailesinden bazı kişilerin olduğunu da iddia ederek saçmaladı.

Katz, "Bu bölgede hem dost hem düşman olan ülkeler olduğunu ve bir konuda anlaşamazken, bir başka konuda işbirliği yapılabileceğini söylemiştim" dedi.

Körfez ülkeleriyle ilişkiler

'Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi önceliklerimiz arasında' Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Türkiye'nin bölgedeki yakın müttefiki Katar'a 2 yıldan uzun süredir ambargo uyguluyor. Türkiye ise Katar'a destek verirken, ambargonun kaldırılması yönünde çağrılar yapıyor.