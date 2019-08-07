0553 313 94 23

Bebek katili Karz, Erdoğan’ı hedef aldı! ‘Ne biz onu seviyoruz, ne de…’

Terör Devleti İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz Erdoğan'ı seviyoruz, ne de o bizi" diyerek cevapladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
Bebek katili Karz, Erdoğan’ı hedef aldı! ‘Ne biz onu seviyoruz, ne de…’

Terör Devleti İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran ayında düzenlediği bir toplantı nedeniyle gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir yetkili ile bir araya geldiğini söyledi. Katz, Körfez ülkeleriyle yakınlaşma gerekçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek vererek açıkladı.

"Ne biz seviyoruz, ne de o bizi"

Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz Erdoğan'ı seviyoruz, ne de o bizi. (Körfez'deki) ülkeler de Türkiye ve Katar'da en radikal haliyle görülen Müslüman Kardeşler'in en az İran kadar tehdit yaratmasından dolayı onu sevmiyor" yanıtını verdi.

"Net bir husumet"

Israel Katz, Türkiye ile İsrail arasında "net bir husumet" bulunduğunu ancak ticaretin devam ettiğini belirterek, Suriye iç savaşının ardından daha sıklıkla tercih edilen İsrail'deki Hayfa Limanı'ndan Basra Körfezi'ne giden yol üzerinden ticaret yapanlar arasında Erdoğan'ın ailesinden bazı kişilerin olduğunu da iddia ederek saçmaladı.

Katz, "Bu bölgede hem dost hem düşman olan ülkeler olduğunu ve bir konuda anlaşamazken, bir başka konuda işbirliği yapılabileceğini söylemiştim" dedi.

Körfez ülkeleriyle ilişkiler

'Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi önceliklerimiz arasında' Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Türkiye'nin bölgedeki yakın müttefiki Katar'a 2 yıldan uzun süredir ambargo uyguluyor. Türkiye ise Katar'a destek verirken, ambargonun kaldırılması yönünde çağrılar yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
  1. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
  2. Birleşmiş Milletler (BM)
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Basra Körfezi
  5. Müslüman Kardeşler
  6. Abu Dabi
  7. Birleşik Arap Emirlikleri
  8. Suriye
  9. Hayfa Limanı
  10. Suudi Arabistan
  11. Kuveyt

YORUM YAZ

  • hasan alihasan ali29 dk önce
    tamam işte ne güzel . demekki biz doğru yoldayız
  • vesselamvesselam29 dk önce
    Sevsenizde sevmesenizde o eli öpüceksiniz bir gün.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Küçük Sanayi Sitesi esnafından Kaymakam Arıcan’a ziyaret
  1. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
  2. Milas’ta orman yangını
  3. Milli antrenör toprağa, can dostu..
  4. Sungurlu’da orman yangını
  5. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
  6. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
  7. Müftü Keskin’den kurban bağışı
  8. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
  9. Ayağına yaba saplandı
  10. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
  11. Tekerlekli Sandalye Basketbol
  12. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
  13. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
  14. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
  15. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri..
  16. Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest kaldı
  17. "Nahda, ilk kez içinden birini..
  18. 11. Büyükelçiler Konferansı
  19. Erzurum'da koruma altındaki yaban..
  20. Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı..
  21. British Airways sistemi bozuldu,..
  22. Akçaabat’ta 6. Uluslararası resim..
  23. "Kolay olsa Lille'de olmazdım"
  24. MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile..
  25. "Türkiye makarna ihracatında ikinci..
  26. Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı
  27. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
  28. Denizli’de bayramın 1 ve 2. günleri..
  29. Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce..
  30. Atakum meclisi ’indirim’ dedi
Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

Günün Karikatürü

05 Ağustos 2019
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"