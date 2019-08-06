Bebek katili Esed rejiminden 'güvenli bölge' açıklaması!

Suriye rejiminin başı Beşar Esed'in danışmanı Besine Şaban, Suriyeli Kürtler bu ülkenin bir parçası olduklarını ve ülkelerini teröristlere karşı savunduklarını, ancak PYD/YPG adı ile anılan milis güçlerin Amerika ve Batılı devletlerle iş birliği yapan ve kendilerini şeytana satan kişiler olduklarını söyledi.

Suriye rejimin başı Beşar Esed'in danışmanı Besine Şaban, Amerika ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma planlarına tepki gösterdi.

Şaban, PYD/YPG'yi de kendilerini şeytana satan kişiler olarak nitelendirdi.

Esed'in siyaset ve medya danışmanı Şaban, Suriyeli Kürtler bu ülkenin bir parçası olduklarını ve ülkelerini teröristlere karşı savunduklarını, ancak PYD/YPG adı ile anılan milis güçlerin Amerika ve Batılı devletlerle iş birliği yapan ve kendilerini şeytana satan kişiler olduklarını kaydetti.

Güvenli Bölge açıklaması

Şaban ayrıca Amerika ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planlarına gösterdiği tepkide, Suriye'de güvenli bölge de Şam yönetiminin egemenliği altında yer alması gerektiğini, Suriye ordusu geçmişte olduğu gibi topraklarını geri alacağını vurguladı.