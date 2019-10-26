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Bebek anne karnında ağlar mı?

Gebelik sırasında anne adayları bebeklerinin her hareketini gözetiyor. Özellikle ilk hamileliklerde bebeğin verdiği ilk ve farklı tepkiler anneler tarafından merak konusu. Peki ama anne karnında bebek ağlar mı? Anne karnındaki bebek hapşırır mı? Anne karnındaki bebek ağladığında, anne ne hisseder? İşte detaylar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:34
Bebek anne karnında ağlar mı?

Gebelik sırasında anne adayları bebeklerinin her hareketini gözetiyor. Özellikle ilk hamileliklerde bebeğin verdiği ilk ve farklı tepkiler anneler tarafından merak konusu. Peki ama anne karnında bebek ağlar mı? Anne karnındaki bebek hapşırır mı? Anne karnındaki bebek ağladığında, anne ne hisseder? İşte detaylar...

Anneler için gebeliğin her aşaması heyecan vericidir. Hamilelik boyunca anne, bebeğinin tepkilerine alışmaya ve ikili bir hayatı sürdürmeye çalışır. Özellikle verilen ilk tepkiler anneler tarafından çok merak edilir.

Bebek, dışarıdan gelen tepkileri algıladığı gibi, kendi tepkilerini dışarı yansıtmayı da becerebilir. Dolayısıyla bebek ve anne bu şekilde iletişimlerini kurmaya başlarlar. Bebeklerin anne karnında gülümsediği, hıçkırdığı, dil çıkardığı, parmaklarını emdiği yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Birçok anne bu durumları hissedebilir. 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar; bebeğin, anne karnında ağlama çalışmaları yaptığını da ortaya koymuştur. Ağlama eylemi çok zor olduğu için bebek bu duruma alışabilmek, iletişimi kuvvetlendirebilmek için kendini sıkarak, yüzünün şeklini değiştirerek ağlama egzersizleri yapar. Bu durum, zannedildiği kadar korkutucu değil aksine bebeğin gelişimini destekleyen bir harekettir. 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:34
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