Bebeğin uykusunu düzene sokmanın pratik yolları! Bebeği uyutmanın kolay yolu

Bebeğin uykusunu düzene sokmanın pratik yolları nelerdir?

Anne ve babaları özellikle bebeklerin düzensiz uyku saatleri oldukça rahatsız etmektedir. Uyumamak için adeta elinden geleni yapan bebekler, zamansız uykuları ile de anne ve babanın yaşamlarını etkilemektedir.

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Çevrenin dinginleştirilmesi

Bebekler, uyku odalarının tamamıyla dingin ve sakin bir ortamda olmasını istemektedir. Sessiz ortam, bebeklerin rahat uyumalarını sağlamaktadır. Hareketli yahut da gürültülü ortamlar, bebekler üstünde uyarıcı etkiye neden olduğundan dolayı, dikkatini sürekli oluşan hareket ve gürültüye vermektedir. Bundan dolayı uyuyamamaktadır. Yatıp uyuyacağı odanın kendisi için daha güvenli olduğunu hissetmesi ve uyuması için düzenlenen özel oyuncakların bulunması, uyumasını tetikleyecektir.

Belli bir rutin oluşturma

Anne ve babalar bebekleri için uyku rutinleri oluşturmak zorundadır. Bu rutinlerin başında banyo yapmak gelmektedir. Banyo yapan bebekler, yaptıkları banyo neticesinde gevşeyip rahatladıklarından, uyku moduna çok çabuk girmektedir. Uyku rutini olarak atıştırmalık ile diş fırçalama gibi eylemlerde yer almaktadır. Uyku rutini için hikâye okumak ya da masal anlatmak da, gösterilmektedir.

Bebeğin uyuyabilmesi ve uyuma alışkanlığı edine bilmesi için gerçekleştirilen rutinler, bir müddet sonra alışkanlık halini almaktadır. Bu alışkanlık da, her karşılaştığında uykuyu getirmektedir. Bu şekilde bebeklerin uykusu düzene girecektir. Bebeğin uyku moduna girebilmesi ne ile sağlanabiliyorsa o mutlak surette değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bazen hikâye anlatmak bazen de uyku kıyafeti giydirmek olarak karşılaşıla bilmektedir. Dinlemekten hoşlandığı bir masalı anlatmak da onu uyku moduna getirebilmektedir. Bazen eline verilecek bir oyuncak ile mışıl mışıl uyuya bilmektedir.

Kuralların koyulup titizlikle uygulanması

Bebeğin uykusunun düzene girmesi için belli kuralların oluşturulması ve Bu kuralların sonuna kadar uyulması uyku düzeni için önem taşımaktadır. Bebek için oluşturulan düzen, bozulmadan sonuna kadar uyulması gereken kurallar içermektedir. Çocuk için oluşturulan hikâye okuma zamanında hikâyenin mutlak surette okunması ve kuralın aksatılmaması önem arz etmektedir. Sürenin ne kadar olacağı, okuma işleminin bitiminde nelerin yapılacağı net bir şekilde çocuğa ifade edilmelidir. Yönetici konumunda olan anne ve babaların, yapacakları eylemin çocuk için sürpriz olmamasını sağlamak zorundadırlar.

Çocuğunuzu sürece dahil edin

Hangi pijamayı giyeceğine ve hangi hikayeyi dinlemek istediğinin kararını ona bırakın. Böylece kendini bu sürecin bir parçası olarak hissedecek.

Sevdiği bir hikayeyi seçin

Hikaye okumak sadece onun gelişimine katkıda bulunmaz aynı zamanda, sizin için de yoğun bir günün ardından bir terapi gibi olacaktır. Klasik masallara bağlı kalmak yerine değişiklikler yaparak ikiniz bir hikaye yazabilirsiniz.

Şarkılar dinletin

En sevdikleri kitap gibi, onların uykuya rahat geçişlerinde sevdikleri şarkılar da iyi bir seçenektir. Bazı ebeveynler, çocuklarına en sevdikleri ninniyi söylerler bazıları da bebekler için özel hazırlanan şarkı CD'lerini tercih ederler.

Küçük atıştırmalıklar önemlidir

Süt, sakinleştirmeye ve uyku getirmede etkilidir. Ayrıca akşam yemeği ile uyku arasında yedireceğiniz atıştırmalıklar gece yaşaması olası olan açlık nöbetlerine de engel olur.