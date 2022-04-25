Bebeği geri iten ebe ve doktor hakim karşısında
Özel bir hastanede normal doğum sırasında başı gözükmesine rağmen bebeği anne karnına geri iten ebe ile doktorun duruşması görüldü. Mahkeme, olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmasını istedi.
İzmir’de yaşayan polis memuru Erhan G., 12 Şubat 2016'da eşi Gülseren G.'nin doğum sancılarının başlaması ile doktoru O.G.T.'yi telefonla aradı.
Doktorun gelmelerini söylemesi ile çift, doğum için özel hastaneye gitti.
Bebeği geri itti
Doktor gelmeden hastanede doğum başladı.
İddiaya göre, ebe-hemşire N.G., doktorun henüz ameliyathaneye gelmemesini gerekçe göstererek saçı ve başı görünmesine rağmen bebeği eliyle iterek rahim içerisine soktu.
Ebe daha sonra da tampon yaparak, bebeğin rahimden çıkmasını engelledi.
Bebek, 76 günlükken öldü
Doktor O.G.T.'nin gelmesi ile de doğum gerçekleşti.
Ancak, başından içeri itilmesi ve tampon yapılması nedeniyle havasız kaldığı öne sürülen bebek, yoğun bakıma alındı.
Çift sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetti.