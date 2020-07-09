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Ekonomi

BDDK, müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:18:07 -
BDDK, müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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