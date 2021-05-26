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Ekonomi

BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor

Aydın Doğan'a ait Doğan Yatırım Bankası AŞ'ye (D Yatırım Bankası) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 09:49:00 -
BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, D Yatırım Bankası'na faaliyet izni verildi.

Kurul, söz konusu bankaya 19 Mart 2020'de kuruluş izni vermişti. Bankacılık Kanununun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şartını kapsıyor.

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