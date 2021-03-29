BDDK idari personel alımı ne zaman?
Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK bünyesine yapılacak olan idari personel alımı ilanına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesine 12 idari personel alımı için yayımlanan ilanda başvuru tarihleri açıklandı. Bunun üzerine birçok vatandaş, BDDK personel alımına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, BDDK idari personel alımı ne zaman? BDDK idari personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? BDDK idari personel alımı başvuruları nasıl yapılır? BDDK idari personel alımı sözlü sınavı ne zaman?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesine yapacağı 12 idari personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre söz konusu alımlar için başvurular 29 Mart 2021 tarihinde alınmaya başladı. Bunun üzerine birçok vatandaş, BDDK personel alımına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, BDDK idari personel alımı ne zaman?
BDDK, bünyesine 8 memur ve 4 mühendis alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınavlar, önce giriş sınavı sonra sözlü sınav şeklinde olacak.
BDDK idari personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
BDDK idari personel alımı için adaylar başvurularını 29 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek.
BDDK idari personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
BDDK idari personel alımı için adaylar, başvurularını internet adresinde yer alan "Başvuru Formu"nu doldurarak gerçekleştirecek.
BDDK idari personel alımı sözlü sınavı ne zaman?
Başvurular üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK'nin internet adresinden açıklanacak.