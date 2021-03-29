Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK bünyesine yapılacak olan idari personel alımı ilanına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesine 12 idari personel alımı için yayımlanan ilanda başvuru tarihleri açıklandı. Bunun üzerine birçok vatandaş, BDDK personel alımına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, BDDK idari personel alımı ne zaman? BDDK idari personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? BDDK idari personel alımı başvuruları nasıl yapılır? BDDK idari personel alımı sözlü sınavı ne zaman?