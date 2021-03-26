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Ekonomi BDDK açıktan personel alacak
Ekonomi

BDDK açıktan personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre 12 idari personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 13:29:00 -
BDDK açıktan personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) online erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular, 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecek.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.

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