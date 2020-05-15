BDDK 15 bankaya ceza yağdırdı
BDDK koronavirüs sürecinde yaşanan şikayetler üzerine 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza verdi.
BDDK koronavirüs sürecinde yaşanan şikayetler üzerine 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza verdi.
Ayrıntılar geliyor...
BDDK koronavirüs sürecinde yaşanan şikayetler üzerine 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza verdi.
BDDK koronavirüs sürecinde yaşanan şikayetler üzerine 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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