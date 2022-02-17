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Gündem BBP'li belediyelere indirim talimatı!
Gündem

BBP'li belediyelere indirim talimatı!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, enflasyonla mücadele kapsamında kendilerine bağlı belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları için genelge gönderdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 18:39:00 -
BBP'li belediyelere indirim talimatı!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, enflasyonla mücadele kapsamında kendilerine bağlı belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları için genelge gönderdiklerini duyurdu.

İspir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'li belediyelerin su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirime gideceğini söylediğini hatırlattı.

Kendilerinin de bunun üzerine Genel Başkan Mustafa Destici'nin onaylarını alarak, su fiyatlarının yüzde 7 oranında düşürülmesini sağlamak için BBP'li belediyelere konuyla ilgili tebligat gönderdiklerini belirten İspir, "Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

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