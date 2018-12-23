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BBP hazırlıklara başladı! "Zafer ve şahlanış seçimleri olacak"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada yerel seçim çalışmalarına ilişkin ocak ayının sonuna kadar partisinin aday listelerinin netleşeceğini belirtirken, Cumhur İttifakı'nın devlete yönelik tehdit ve tehlikeler bitene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

23 Aralık 2018 Pazar 16:44
BBP hazırlıklara başladı! "Zafer ve şahlanış seçimleri olacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin ocak ayının sonuna kadar partisinin aday listelerinin netleşeceğini söyledi.

"Zafer ve şahlanış seçimleri olacak"

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye gündemi ile yerel seçimin değerlendirileceğine işaret etti.

"Yerel seçimler, partimiz ve hareketimiz açısından zafer ve şahlanış seçimleri olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Tabii bunun mimarı da partililerimiz olacak" diyen Destici, bütün seçim çevrelerinde il başkanları öncülüğünde, belediye başkan adaylarının belirlendiğini anımsattı.

"İttifak, tehdit ve tehlikeler bitene kadar devam edecek"

Destici, "Ocak ayının sonuna kadar aday listelerimizi netleştirmiş olacağız. Ankara'da büyük bir salonda gerçekleştireceğimiz toplantıda, hem aday tanıtımı hem de seçim beyannamemizi açıklayarak, seçim startını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın seçimlerin üzerinde bir birliktelik olduğunu vurgulayan Destici, bu ittifakın devlete yönelik tehdit ve tehlikeler bitene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:44
  1. Ankara
  2. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. yerel seçim çalışmaları
  4. aday listeleri
  5. BBP Genel Merkezi
  6. İl Başkanları Toplantısı

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