Konyaspor yeni transferini duyurdu
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Trendyol Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.
Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jean-Luc Dompé'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.