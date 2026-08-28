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Spor Konyaspor yeni transferini duyurdu
Spor

Konyaspor yeni transferini duyurdu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Konyaspor yeni transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jean-Luc Dompé'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.

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