Yaklaşan seçim öncesi Netanyahu-Ben-Gvir kapışması Kan emici iblisler birbirlerine düştü

Ben-Gvir'in partisinden yapılan açıklamada, Yahudi Gücü Partisi ve Dini Siyonizm Partisi'nin yaklaşan Meclis seçimlerine birlikte katılmayacağı vurgulanarak, "Bu karar nihai ve kesindir; hiçbir koşul altında değişmeyecektir. Buna bağlı olarak, bu konuda ne doğrudan ne de dolaylı olarak hiçbir temas, toplantı veya görüşme yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Dini Siyonizm Partisi'nin seçim barajını aşabilmesi için diğer küçük partilerle birleştirilmesi veya Netanyahu'nun Likud Partisi listesindeki kontenjanları Smotrich'in adaylarına ayırması gerektiği savunuldu.