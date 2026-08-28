Yaklaşan seçim öncesi Netanyahu-Ben-Gvir kapışması Kan emici iblisler birbirlerine düştü
İsrail'de genel seçim öncesinde savaş ve kan yanlısı Ben-Gvir, Netanyahu'nun seçim toplantısı talebini reddedince siyasi tansiyon yükseldi. Ben-Gvir seçimlerde Netanyahu’nun dayattığı ittifaka karşı çıkarken, Netanyahu’nun partisinden, sol bir koalisyonun kurulması halinde Filistin devletinin kurulacağı, sağcılara baskı uygulanacağı, sağ eğilimli Kanal 14 televizyonunun kapatılacağı ve işgal altındaki Batı Yaka’daki yerleşimlerin boşaltılacağı şeklinde sert bir açıklama geldi.