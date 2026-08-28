‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Terör devleti İsrail’in elebaşı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline ilişkin soruyu İsrail televizyonunda ilk kez doğrudan cevapladı. "Çatışma arayışında değilim" diyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu ve Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça ifade etti. Netanyahu, Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırıya ilişkin de "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.