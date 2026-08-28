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‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

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‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Terör devleti İsrail’in elebaşı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline ilişkin soruyu İsrail televizyonunda ilk kez doğrudan cevapladı. "Çatışma arayışında değilim" diyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu ve Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça ifade etti. Netanyahu, Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırıya ilişkin de "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.

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Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Teröristanın elebaşı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimalinden Suriye'deki gelişmelere ve Gazze'ye yönelik saldırılara kadar açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in güvenliği için askeri kapasitesini sürekli geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Netanyahu, "Çünkü niyetler değişir; özellikle de zayıf olduğunuzda. Zayıfsanız size saldırırlar, güçlüyseniz size saygı duyarlar. Barışı da güçlü olanlarla yaparlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini ileri süren Netanyahu, "Bir güç zayıflıyor, başka bir güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizimki olmalı" dedi.

#5
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Suriye'deki gelişmelere de değinen Netanyahu, İsrail'in bu ülkede bir "güvenlik bölgesi" kurmaya karar verdiğini açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça ifade etti. Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyoruz" dedi.

#6
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

İsrail Başbakanı, Suriye'deki Türk askerlerinin konuşlanmasına ilişkin mesajların ABD aracılığıyla, farklı kanallar üzerinden ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini vurguladı.

#7
Foto - ‘Siyonist İblis’ten canlı yayında Türkiye açıklaması: Mesajımızı almamışlardı! Biz de bombalayarak vermek zorunda kaldık

Netanyahu, Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırıya ilişkin ise "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.

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