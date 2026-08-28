Rüşvetle anılan isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Meclis’te de arınma

Buğra Kardan İstanbul

Güzelim İstanbul’u tarihte görülmemiş bir yağmaya girişen çetenin başı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan yargılanadursun sıra CHP’nin yönettiği illeri saran rüşvet şebekesinin Meclis’teki uzantılarından hesap sorulmasına geldi. Uşak-Antalya-Manisa-Denizli hattında rüşvet trafiği yürüttüğü belgelenen YP Lideri Özgür Özel ve ekibinin dokunulmazlık zırhının kaldırılması zaruret oldu. İşte Özel ve arkadaşlarının yargılanmalarını gerektiren hususlar şunlardı:

NELER YAPMADILAR Kİ!

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özel’e şaibeli 38. Olağan Kurultay öncesi poşet ve çantalarla 1.2 milyon lira nakit para verdiğini itiraf etmişti. Bunun 200 bin liralık kısmını Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına bıraktığını, 1 milyonu ise Denizli’de mavi valizin içine koyduğunu iddia etmişti. Yalım’ın iddiasını WhatsApp yazışmaları teyit etti.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerinde aday olması karşılığında Özel’e akaryakıt istasyonunda 20 milyon dolar verdiğini anlatmış, baz kayıtları da doğrulamıştı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında İzmir Güzelbahçe, Balçova, Seferihisar belediyelerinden ‘zincirleme şekilde rüşvet almak’la itham edilmişti. Hakkında fezleke hazırlanmıştı. Ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklanmıştı.

Çankaya Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda da Ağbaba’nın yeğeni Can Ağbaba tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu, Muhittin Böcek’in Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a 10 milyon lira rüşvet verdiğini afişe etmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı’nın şüpheli olarak yer almıştı.

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB soruşturmasında rüşvet ve irtikâpla suçlanıyordu. İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise para kuleleri skandalıyla anılıyordu. Özer’in İBB’de para trafiğini yönettiği ve delil karartmada rol oynadığına işaret ediliyordu.

FEZLEKELERİ GÜNDEME ALINMALI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Emre Tekmen ise, şunları söyledi: “Evvela dokunulmazlık zırhının yargıdan kaçışın bir aparatı olmaması gerektiğini ifade edelim. Bir hukuk devletinde hiçbir makam, mevki veya sıfat, kişilere suç işleme imtiyazı vermez. Yolsuzluk, rüşvet gibi kamu güvenini ve devletin mali yapısını sarsan iddialar karşı karşıya kalındığında şüphelilerin milletvekili sıfatı taşımaları, yargısal faaliyetlerin önünde aşılmaz bir duvar oluşturmamalıdır. Yasama dokunulmazlığı, milletin vekili olmanın getirdiği ağır sorumluluğu korumak içindir; şahsi suç şüphelerini örtbas etmek için değil. Bu noktada soruşturmalarda adları geçen şahısların milletvekili olmaları hasebiyle derhâl yargılanmaları fiilen mümkün olmasa da hukuken işletilmesi gereken net bir prosedür bulunmaktadır. Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan hakkında hazırlanan fezlekeler, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması için ivedilikle gündeme alınması tarihi bir sorumluluktur. Aksisi isnat edilen suçlamaları zımnen kabul etmektir.”

AĞIR TOPLAR MECLİS’TE

20. Dönem DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker de şunları dile getirdi: “Özel, Ağbaba ve Başarır gibi isimlerin dokunulmazlık zırhına bürünmemeleri gerekmektedir. İthamlar vahimdir. Özel ve arkadaşlarının yargıdan kaçmamaları için gereken yapılmalıdır. Dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Top Meclis’tedir. Özel ve arkadaşlarına yargı yolu açılmalıdır. AK Parti ve MHP’den teşekkül eden Cumhur İttifakı’nın böyle bir imkânı vardır. CHP’nin de Cumhur İttifakı’na dokunulmazlıkların kaldırılması için el vereceği açıktır. Vaktiyle Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırıldığı açıktır. Aynı formülün Özel için de uygulanması mümkündür. Dokunulmazlık adaletten kaçış yöntemi olmamalıdır. Karma Komisyon, hemen fezlekeleri Genel Kurul’a yollamalıdır. Genel Kurul’da oylamaya gidilmelidir. Meclis tarafından Özel ve arkadaşlarına ‘Gidip hesap verin. Temizlenip gelin’ denmelidir. Güç ve irade sayın Erdoğan’dadır. Temiz siyasete katkı sunma adına Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarını kaldırmalıdır. Bunu yapmalıdır ki daha adil, şeffaf bir ortam belirsin. Esasında olması gereken dokunulmazlığın tüm milletvekilleri için kaldırılmasıdır, kürsüyle sınırlandırılmasıdır. Bu düzen devam etmesin. Gerekli düzeltmeler yapılsın.”