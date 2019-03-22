BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak, siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Destici konuşmasında HDP’ye dikkat çekerek, "Bizim BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi bir hassasiyetimiz var. HDP 2014 yılında kazandığı doğu ve güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların oy potansiyelinin yüksek olduğu kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak dedik ki biz aday çıkartmayalım. Kim hangi partinin adayı orada güçlüyse AK Parti’nin adayı öndeyse onu, MHP’nin adayı öndeyse onu destekleyelim, BBP’nin adayı öndeyse de bizi destekleyin. Çünkü askerimiz, polisimiz canını dişine takmış şehit oluyor, gazi oluyor ve terörle mücadele veriyor. Onlar öyle yaparken ordumuz, polisimiz terörle mücadele ederken biz de devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak, siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız. Onlara sandıkta mağlup ederek bir daha onların seslerinin çıkmamasını sağlamamalıyız. Biz bunu teklif ettik. Bu konuda biz üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.