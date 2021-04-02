BBC Türkçe 1 Nisan'da trollendi!

BBC Türkçe, başka kaynaklardan alarak teyit etmeden girdikleri haberin 1 Nisan şakası olduğunu fark ederek ‘özür’ mesajı yayımladı.

BBC Türkçe, 1 Nisan Perşembe günü "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımladı.

BBC Türkçe 'özür' mesajı yayımladı

Guardian gazetesinden alınan haberin 1 Nisan şakası olduğunu anlayan BBC, sosyal medyadan da paylaştıkları haber için okuyuculardan ve sosyal medya takipçilerinden özür diledi.

İşte BBC Türkçe’nin yayınladığı düzeltme ve özür mesajı:

“BBC Türkçe'de 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 10:32'de Guardian gazetesindeki habere atfen "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımlandı.

Gün içinde 1 Nisan şakası olduğunu teyit eder etmez haberi derhal yayından kaldırdık, haberle ilgili sosyal medya paylaşımlarımızı sildik.

BBC Türkçe, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır. Bu hata nedeniyle okurlarımızdan ve sosyal medyadaki takipçilerimizden özür dileriz.”

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Öte yandan teyit etmeden girilen ve sosyal medya mecralarında da paylaşılan 'şaka' haberi için 'BBC Türkçe, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır." ifadeleri okuyucuların tepkisine neden oldu.