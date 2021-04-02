  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya BBC Türkçe 1 Nisan'da trollendi!
Medya

BBC Türkçe 1 Nisan'da trollendi!

BBC Türkçe, başka bir kaynaktan alarak 1 Nisan'da girdikleri haberin 'şaka' olduğunu açıklayarak yayımladıkları mesaj ile okuyuculardan özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 21:29:00 -
BBC Türkçe 1 Nisan'da trollendi!

BBC Türkçe, başka kaynaklardan alarak teyit etmeden girdikleri haberin 1 Nisan şakası olduğunu fark ederek ‘özür’ mesajı yayımladı.

BBC Türkçe, 1 Nisan Perşembe günü "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımladı.

BBC Türkçe 'özür' mesajı yayımladı

Guardian gazetesinden alınan haberin 1 Nisan şakası olduğunu anlayan BBC, sosyal medyadan da paylaştıkları haber için okuyuculardan ve sosyal medya takipçilerinden özür diledi.

İşte BBC Türkçe’nin yayınladığı düzeltme ve özür mesajı:

“BBC Türkçe'de 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 10:32'de Guardian gazetesindeki habere atfen "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımlandı.

Gün içinde 1 Nisan şakası olduğunu teyit eder etmez haberi derhal yayından kaldırdık, haberle ilgili sosyal medya paylaşımlarımızı sildik.

BBC Türkçe, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır. Bu hata nedeniyle okurlarımızdan ve sosyal medyadaki takipçilerimizden özür dileriz.”

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Öte yandan teyit etmeden girilen ve sosyal medya mecralarında da paylaşılan 'şaka' haberi için 'BBC Türkçe, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır." ifadeleri okuyucuların tepkisine neden oldu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'
Siyaset

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım, ziyaret sırasında bura..
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay