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Spor BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise maçın hangi kanalda verileceğini karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:37:00 -
BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e yükselecek 3.takımın belli olacağı play-off turu maçları bugün başlayacak. BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1.Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor, beIN Sports1 ve beIN Max 1 kanalları naklen yayımlayacak. Turun bir diğer maçı ise Eyüpspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

BB ERzurumspor-İstanbulspor yarı final ikinci maçı ise 29 Mayıs Pazar akşamı 18.00'de oynanacak.

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