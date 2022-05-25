BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
1. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise maçın hangi kanalda verileceğini karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'e yükselecek 3.takımın belli olacağı play-off turu maçları bugün başlayacak. BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
1.Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor, beIN Sports1 ve beIN Max 1 kanalları naklen yayımlayacak. Turun bir diğer maçı ise Eyüpspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.
BB ERzurumspor-İstanbulspor yarı final ikinci maçı ise 29 Mayıs Pazar akşamı 18.00'de oynanacak.