BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
BB Erzurumspor-İstanbulspor maç sonucu | 1.Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise zorlu maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç?
Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekip 1.Lig play-off maçlarının ardından belli olacak. Turun ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
İstanulspor, BB Erzurumspo'u 4-2 mağlup etti. İki ekip arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Maçın 16.dakikasında İstanbulspor, Ferhat Yazgan ile öne geçti: 0-1
63'te Rroca farki ikiye çıkarttı: 0-2
75.dakikada Ethemi, İstanbul'un üçüncü golünü ağlarla buluşturdu: 0-3
80'de Eren Tozlu, BB Erzurumspor'un ilk sayısını kaydetti: 1-3
86'da Muammer Sarıkaya durumu 1-4'e getirdi.
Maçın sonucunu 90+6'da Eren Tozlu ilan etti: 2-4