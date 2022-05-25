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Spor BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

BB Erzurumspor-İstanbulspor maç sonucu | 1.Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise zorlu maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 20:27:00 - 2022-05-25 21:12:55
BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekip 1.Lig play-off maçlarının ardından belli olacak. Turun ilk maçında BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

İstanulspor, BB Erzurumspo'u 4-2 mağlup etti. İki ekip arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Maçın 16.dakikasında İstanbulspor, Ferhat Yazgan ile öne geçti: 0-1
63'te Rroca farki ikiye çıkarttı: 0-2
75.dakikada Ethemi, İstanbul'un üçüncü golünü ağlarla buluşturdu: 0-3

80'de Eren Tozlu, BB Erzurumspor'un ilk sayısını kaydetti: 1-3

86'da Muammer Sarıkaya durumu 1-4'e getirdi.
Maçın sonucunu 90+6'da Eren Tozlu ilan etti: 2-4

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