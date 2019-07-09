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BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu renklerine bağladı

Süper Toto 1.

09 Temmuz 2019 Salı 15:21
BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu renklerine bağladı

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Altınordu’da forma giyen Hasan Hatipoğlu’nu kadrosuna kattı.


BB Erzurumspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“ Stoper mevkiinde oynayan Hasan Hatipoğlu önümüzdeki yıl mavi beyazlı formamızı terletecek. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Hasan Hatipoğlu.”


Hatipoğlu, geçtiğimiz sezon Altınordu forması ile 31 maça çıkarken, takımı adına gol ve asist katkısı yapamadı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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