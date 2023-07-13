Bazıları hala orayı ‘komünizmin kalesi’ sanıyor ama… Çin'deki her mahalle böyle olacak

Çin, yeni işyerleri oluşturmak ve toplumu tüketime yöneltmek için, üç yıllık bir kampanya başlattı. Kampanya, 13 resmi daire ile birlikte yerel iş ortamına yönelik bir eylem planı çerçevesinde yürütülecek. Bu plan, özellikle insanların evlerine en çok 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde alışveriş, yemek ve ev bakımı temin edebilme olanağını içeriyor.

Ticaret Bakanlığı ve İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da dahil olmak üzere resmi makamlar, söz konusu planın 2025 yılına değin kentlerdeki tüketimi ülke çapında hızla artıracağını ve bu bağlamda buralarda yaşayanların yüzde 90’ından fazlasını memnun edeceğini umuyor.

Plan, mahallelere markalı satış mekanlarının, kahvaltı dükkanlarının ve standarda bağlı satış yapan manavların girmesini de teşvik edecek. Ayrıca yaşlıların bakım hizmetleri yoluyla kuşaklar arası sürdürülebilir toplum ilişkileri teşvik edilecek. Bu da, yaşlı yurttaşlara yönelik kantinler, bakım merkezleri ve yürüme güçlüğü çekenler için evlerde ziyaret gibi konuları içeriyor. Bunların yanı sıra plan, aileler için alışveriş merkezlerinde çocuk bakımı yerlerinin oluşturulmasını destekliyor ve uygun fiyata standartlaşmış çocuk bakımı sağlayan kurumların inşasını destekliyor.

Resmi veriler, Çin’de işsiz oranının kentsel alanlarda, geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 5,2 oranında olduğunu gösteriyor. 25-29 yaş dilimindeki genç yurttaşlar arasındaki işsizlik oranı, üst üste üç yıldır düşüş durumunda. Yine de özellikle gençler arasında belirgin bir istihdam baskısı varlığını halen sürdürüyor.

Plan, istihdamı teşvik ettiği gibi iş dostu bir ortam yaratarak insanların gelirlerini artırmayı hedefliyor. Şirket kuruluş, kayıt ve ruhsat formalitelerini kolaylaştırıyor ve bölgeler arası operasyonlara ilişkin engelleri kaldırıyor. Üniversite mezunlarının kendi işlerini kurmaları ve onların yaratıcı ve kültürel endüstri dallarında iş bulmaları destekleniyor. Ayrıca çalışmaya devam etmek isteyen emeklilere istihdam yardımı veriliyor.

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Diğer yandan, yine plan uyarınca, çok düşük kar marjıyla çalışan şirketler destekleniyor veya toplum yararına kar amacı gütmeden çalışan sektör de, kiraları düşürülerek ve finansal ödenekler yoluyla teşvik ediliyor.