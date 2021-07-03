  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi: 126 kişi halen kayıp
CHP’li Ekrem Küçükçekmece Gölü’ndeki vahim durumu görmüyor mu?
5 yılda 1000 ton su tasarrufu yaptı! İşte o örnek davranışın ayrıntıları
Fransa yeniden Mali’de askeri operasyonlara başlıyor!
Ekonomi Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Ekonomi

Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı süt proteinleri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 09:40:00 -
Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı süt proteinlerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Söz konusu ürün, yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay