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Eğitim Bazı okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte alınacak tedbirler
Eğitim

Bazı okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte alınacak tedbirler

Yüz yüze eğitime geçişte ilk aşama yarın başlıyor. Köy okullarında uygulanacak olan yüz yüze eğitime ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Öğrencilerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde eğitimlerine devam etmeleri için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi. İşte yüz yüze eğitimde köy okullarında alınacak önlemler...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:00:00 -
Bazı okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte alınacak tedbirler

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının yeniden yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin kararın ardından ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı.

AA'da yer alan habere göre; bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına gelen öğrenciler, güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girecek.

Her zaman aynı sıraya oturulacak

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak.

Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Tıbbi atık kutuları

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için düzenlemeler yapıldı. Okul hizmetlileri her gün öğrencilerin derse girmesinden önce ve ders bitiminde sınıfları, saat başı ise okul tuvaletlerini temizleyip kayıt tutacak.

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Yorumlar

deccal akp!

okullarda sivil elbiseye ben karşıyım arkadaş! biz önlük kravat takınıyorduk! bu çocuklara bir penye bir pantolon olabilir! kendilerine sormak lazım! memnunlarsa mesele yok! ayrıca liselerde kız öğrencilere forma zorunlu olmalı! seksilik ancak böyle sağlanır!
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