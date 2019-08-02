'Bazı İYİ Partili isimler Bahçeli ile görüştü'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden ayrılarak İYİ Parti’ye geçen dava arkadaşlarına sosyal medya hesabı Twitter’dan ‘geri dönün’ çağrısı yaptı. Çağrının arkasındaki detayla ilgili Habertürk'te yayınlanan 'Nedir ne değildir' programında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Programa konuk olarak katılan yazar Merve Şebnem Oruç, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "MHP ve İYİ Parti çevresine pek yakın değiliz ama şunu duydum. Bazı İYİ Partili isimler MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeler yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın erken seçim vurgusunu biraz daha açması lazım. Bunu değerlendirebilmemiz için bu önemli" dedi.