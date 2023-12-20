  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya savaşa mı giriyor? Dev askeri hamle

Savunma Bakanı Sergey Şoygu açıkladı: Rusya, asker sayısını 1 milyon 500 bine çıkarma kararı aldı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Bu işin şakası yok, çocuk olmayın İstanbul’da deprem olacak..

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi tutmadı: Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı 'Dangal'a takıldı.. Helal sana Dangal

Sokak hayvanları uyarısı: 2030-2040 yıllarında Türkiye'nin nüfusuna eş değer olabilir!

Enerji boşalmadı… Marmara'nın şakası yok!

Uludağ'da dirift attılar, bedelini ödediler: 81 bin 368 TL yeterli mi?

Harbiden skandal! "Milli Muharip Uçak mühendisi 'neredeyse ağlamaklı' şekilde sitem etti: Bizim emeğimizi konuşmadılar"

Türk şirketleri Küp Uydu üretecek! Fabrikayı bu ilde kurmayı planlıyorlar

Doğalgaz ödemelerine yeni formül! Faturayı yüzde 30 düşürüyor
Gündem Bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 01:10:00 -
Bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de

Kobi

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Libya'ya asker gönderme tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Libya'ya asker gönderme tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

Libya'ya asker gönderme tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme
Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç piyasasında flaş gelişme

11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı…
11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Gündem

11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak’tan itibaren zorunlu
Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak’tan itibaren zorunlu

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak’tan itibaren zorunlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23