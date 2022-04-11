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Yerel Bazı BUDO seferleri iptal edildi
Yerel

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:38:00 -
Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

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