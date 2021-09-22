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Gündem Bayrampaşa’da kasklı dehşeti! Gündüz vakti market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı
Gündem

Bayrampaşa’da kasklı dehşeti! Gündüz vakti market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı

Bayrampaşa’da kafasında motosiklet kaskı olan şahıs, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 12:18:00 -

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı. Libyalı şahsın arkadaşları saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kasklı saldırganın dehşet saçtığı anlar kamerada

Motosiklet kasklı şahsın market önünde oturan kişiyi tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kasklı şahsın oturanların yanına doğru gelip ateş ederek kaçtığı görülüyor.

 

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