Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın!
Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Medya
Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar
Spor
Sen ne yaptın böyle İsmail Kartal! Okuyan, kulaklarına inanamadı: Flaş karar: Ortalığı yangın yerine çevirecek iddia!