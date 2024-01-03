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Gündem Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın!
Gündem

Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 16:28:00 - 2024-01-03 16:49:31
Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın!

Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.
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Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

 

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Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın!
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