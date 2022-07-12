Bayramın son günü turdan dönen minibüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Karadeniz turundan dönen minibüs, Tunceli-Erzincan Karayolu'nda uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.
Tunceli- Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana gelen kazada Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.